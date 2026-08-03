GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: GXO Logistics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GXO Logistics lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,583 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.
14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,30 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,46 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,04 USD im Vergleich zu 0,280 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 14,01 Milliarden USD, gegenüber 13,18 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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