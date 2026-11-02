GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: GXO Logistics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GXO Logistics wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,855 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,40 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei GXO Logistics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,54 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,02 USD aus. Im Vorjahr waren 0,280 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 13,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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