Ausblick: GXO Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GXO Logistics veröffentlicht am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,834 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,48 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,47 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,12 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,15 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 11,71 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

