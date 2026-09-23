Hennes & Mauritz AB Aktie
WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270
|Erwartungen im Überblick
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23.09.2026 14:18:00
Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hennes Mauritz (H&M) wird am 24.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 SEK gegenüber 2,01 SEK im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 57,09 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hennes Mauritz (H M, H&M) einen Umsatz von 57,02 Milliarden SEK eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,01 SEK aus. Im Vorjahr waren 7,58 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten im Durchschnitt 222,29 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 228,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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|21.09.26
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|25.08.26
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