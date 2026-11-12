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WKN DE: A2E4T7 / ISIN: DE000A2E4T77

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: H&R GmbH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

H&R GmbH wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,530 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte H&R GmbH -0,020 EUR je Aktie verloren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 32,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 412,0 Millionen EUR gegenüber 310,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 EUR aus. Im Vorjahr waren -1,040 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,47 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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