Ausblick: H+H International A-S (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

H+H International A-S (B) lässt sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird H+H International A-S (B) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,700 DKK je Aktie erzielt worden.

H+H International A-S (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 526,0 Millionen DKK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 22,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,027 DKK, gegenüber -40,300 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,64 Milliarden DKK im Vergleich zu 2,74 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at