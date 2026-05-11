H+H International A-S Aktie
WKN: 880442 / ISIN: DK0015202451
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: H+H International A-S (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
H+H International A-S (B) lässt sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird H+H International A-S (B) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,700 DKK je Aktie erzielt worden.
H+H International A-S (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 526,0 Millionen DKK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 22,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,027 DKK, gegenüber -40,300 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,64 Milliarden DKK im Vergleich zu 2,74 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu H+H International A-S (B)
|
07:01
|Ausblick: H+H International A-S (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: H+H International A-S (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)