Ausblick: H+H International A-S (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

H+H International A-S (B) wird sich am 13.11.2019 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2019 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 5,02 DKK. Das entspräche einer Verringerung von 34,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,62 DKK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 774,3 Millionen DKK – ein Plus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem H+H International A-S (B) 720,0 Millionen DKK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,06 DKK aus. Im Vorjahr waren 11,99 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2,88 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 2,52 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at