Ausblick: H+H International A-S (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

H+H International A-S (B) wird sich am 06.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,50 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,70 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 29,13 Prozent auf 829,0 Millionen DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 642,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,65 DKK, gegenüber 17,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,46 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,02 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at