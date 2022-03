Ausblick: H+H International A-S (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

H+H International A-S (B) wird sich am 03.03.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,30 DKK gegenüber 3,67 DKK im Vorjahresquartal.

H+H International A-S (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 702,5 Millionen DKK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 642,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 17,43 DKK je Aktie, gegenüber 13,50 DKK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 2,99 Milliarden DKK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,65 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

