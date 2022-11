Ausblick: H+H International A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

H+H International A-S (B) wird am 10.11.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 6,30 DKK aus. Im letzten Jahr hatte H+H International A-S (B) einen Gewinn von 4,70 DKK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 20,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 981,0 Millionen DKK gegenüber 811,0 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 23,41 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 17,50 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 3,70 Milliarden DKK, gegenüber 3,02 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at