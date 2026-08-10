H+H International A-S Aktie

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WKN: 880442 / ISIN: DK0015202451

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: H+H International A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

H+H International A-S (B) lädt am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass H+H International A-S (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,435 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -37,300 DKK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 728,3 Millionen DKK aus – eine Steigerung von 1,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte H+H International A-S (B) einen Umsatz von 719,0 Millionen DKK eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 DKK, gegenüber -40,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,66 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,74 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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