Ausblick: H+H International A-S (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

H+H International A-S (B) wird am 01.03.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,33 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte H+H International A-S (B) 4,90 DKK je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 843,7 Millionen DKK – das wäre ein Zuwachs von 15,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 731,0 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 20,46 DKK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 17,50 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 3,64 Milliarden DKK, gegenüber 3,02 Milliarden DKK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at