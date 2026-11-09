H+H International A-S Aktie

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WKN: 880442 / ISIN: DK0015202451

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: H+H International A-S (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

H+H International A-S (B) stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,700 DKK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll H+H International A-S (B) nach den Prognosen von 4 Analysten 748,0 Millionen DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 738,0 Millionen DKK umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,285 DKK je Aktie, gegenüber -40,300 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,68 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 2,74 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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