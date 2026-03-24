Ausblick: H B Fuller legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

H B Fuller wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,555 USD. Dies würde einem Zuwachs von 131,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem H B Fuller 0,240 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,47 Prozent auf 785,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 788,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,52 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,52 Milliarden USD, gegenüber 3,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at