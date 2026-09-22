H. B. Fuller Aktie
WKN: 861402 / ISIN: US3596941068
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22.09.2026 07:01:06
Ausblick: H B Fuller stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
H B Fuller wird am 23.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll H B Fuller nach den Prognosen von 7 Analysten 945,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 892,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie, gegenüber 2,75 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,63 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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