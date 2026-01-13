Ausblick: H B Fuller veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

H B Fuller wird am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass H B Fuller für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 902,5 Millionen USD gegenüber 923,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,19 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,30 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,48 Milliarden USD, gegenüber 3,57 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at