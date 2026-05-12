Ausblick: H Lundbeck A-S Registered B legt Quartalsergebnis vor

H Lundbeck A-S Registered B wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,40 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte H Lundbeck A-S Registered B 1,16 DKK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll H Lundbeck A-S Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 6,65 Milliarden DKK im Vergleich zu 6,31 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,56 DKK im Vergleich zu 3,22 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 25,43 Milliarden DKK, gegenüber 24,35 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at