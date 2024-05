Ausblick: H Lundbeck A-S Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

H Lundbeck A-S Registered B veröffentlicht am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,800 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,890 DKK je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent auf 5,15 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,04 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,12 DKK, gegenüber 2,31 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 22,66 Milliarden DKK im Vergleich zu 19,91 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at