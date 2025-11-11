Ausblick: H Lundbeck A-S Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

H Lundbeck A-S Registered B veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,941 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte H Lundbeck A-S Registered B 0,780 DKK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,12 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Plus von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,73 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,79 DKK, gegenüber 3,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 24,32 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,06 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at