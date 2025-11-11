H. Lundbeck A-S Registered b Aktie
WKN DE: A3DMBV / ISIN: DK0061804770
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: H Lundbeck A-S Registered B präsentiert Quartalsergebnisse
H Lundbeck A-S Registered B veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,941 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte H Lundbeck A-S Registered B 0,780 DKK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,12 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Plus von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,73 Milliarden DKK in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,79 DKK, gegenüber 3,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 24,32 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,06 Milliarden DKK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu H. Lundbeck A-S Registered Shs -B-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: H Lundbeck A-S Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: H Lundbeck A-S Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.25
|Erste Schätzungen: H Lundbeck A-S Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: H Lundbeck A-S Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu H. Lundbeck A-S Registered Shs -B-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|H. Lundbeck A-S Registered Shs -B-
|5,67
|-8,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.