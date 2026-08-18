H. Lundbeck A-S Registered b Aktie

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WKN DE: A3DMBV / ISIN: DK0061804770

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: H Lundbeck A-S Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

H Lundbeck A-S Registered B wird am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,13 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,970 DKK je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,22 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,93 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,71 DKK je Aktie, gegenüber 3,22 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 25,83 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 24,35 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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