WKN DE: A3DMBV / ISIN: DK0061804770

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: H Lundbeck A-S Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

H Lundbeck A-S Registered B äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,760 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei H Lundbeck A-S Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 DKK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll H Lundbeck A-S Registered B 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,04 Milliarden DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte H Lundbeck A-S Registered B 5,55 Milliarden DKK umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,02 DKK, gegenüber 3,17 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 24,53 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 22,06 Milliarden DKK generiert wurden.

H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- 5,73 0,35%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fällt ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

