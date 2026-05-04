Hackett Group Aktie
WKN DE: A0NAKZ / ISIN: US4046091090
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hackett Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hackett Group gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,347 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 215,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Hackett Group 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 71,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hackett Group 77,9 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber 0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 297,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 305,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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