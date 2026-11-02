Hackett Group Aktie
WKN DE: A0NAKZ / ISIN: US4046091090
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Hackett Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hackett Group wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,373 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 68,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD, gegenüber 0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 274,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 305,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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