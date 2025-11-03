Hackett Group Aktie

WKN DE: A0NAKZ / ISIN: US4046091090

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Hackett Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hackett Group wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,367 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,39 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,310 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 73,6 Millionen USD – ein Minus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hackett Group 79,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 1,05 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 302,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 313,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Hackett Group Inc 15,60 0,00% Hackett Group Inc

