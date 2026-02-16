Ausblick: Hackett Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hackett Group öffnet am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,387 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 70,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 11,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, gegenüber 1,05 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 296,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 313,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at