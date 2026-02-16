Hackett Group Aktie

WKN DE: A0NAKZ / ISIN: US4046091090

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Hackett Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hackett Group öffnet am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,387 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 70,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 11,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, gegenüber 1,05 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 296,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 313,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hackett Group Inc

Analysen zu Hackett Group Inc

Aktien in diesem Artikel

Hackett Group Inc

