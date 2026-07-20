Ausblick: Hacksaw Registered legt Quartalsergebnis vor

Hacksaw Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,160 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,22 SEK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 60,1 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 497,3 Millionen SEK erzielt wurde.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,686 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,49 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 259,8 Millionen EUR, gegenüber 2,18 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at