Hacksaw AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A41BAR / ISIN: SE0025138357
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hacksaw Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hacksaw Registered stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,140 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,960 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 54,2 Millionen EUR, was einem Umsatz von 504,9 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,676 EUR, gegenüber 5,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 257,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,18 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Hacksaw AB Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Hacksaw Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Hacksaw Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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