Ausblick: Hacksaw Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hacksaw Registered stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,140 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,960 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 54,2 Millionen EUR, was einem Umsatz von 504,9 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,676 EUR, gegenüber 5,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 257,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,18 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at