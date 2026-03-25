Ausblick: Haier Smart Home öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Haier Smart Home lädt am 26.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,453 HKD. Dies würde einem Zuwachs von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Haier Smart Home 0,410 HKD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Haier Smart Home 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 83,82 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Haier Smart Home 89,77 Milliarden HKD umsetzen können.

Der Ausblick von 31 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,51 HKD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,20 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 31 Analysten auf durchschnittlich 341,86 Milliarden HKD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 310,06 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at