Ausblick: Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Haier Smart Home lädt am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,667 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,75 Prozent auf 84,95 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,49 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,42 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,30 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 355,08 Milliarden HKD, gegenüber 327,24 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at