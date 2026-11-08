HAIN CELESTIAL GROUP Aktie
WKN: 908170 / ISIN: US4052171000
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HAIN CELESTIAL GROUP äußert sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,029 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,06 Prozent auf 283,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 367,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,360 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,13 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,35 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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