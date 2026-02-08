HAIN CELESTIAL GROUP Aktie

WKN: 908170 / ISIN: US4052171000

Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HAIN CELESTIAL GROUP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,002 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 385,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 411,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,018 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,890 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

