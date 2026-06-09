Ausblick: Haivision Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Haivision Systems präsentiert in der am 10.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,038 CAD. Dies würde einen Gewinn von 52,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Haivision Systems -0,080 CAD je Aktie vermeldete.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 32,1 Millionen CAD gegenüber 34,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,33 Prozent.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,090 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,000 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 145,0 Millionen CAD, gegenüber 137,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at