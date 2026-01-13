Haivision Systems Aktie
WKN DE: A2QLFZ / ISIN: CA40531F1009
|
13.01.2026 07:01:06
Ausblick: Haivision Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Haivision Systems wird sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,036 CAD gegenüber 0,070 CAD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 18,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,7 Millionen CAD gegenüber 30,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,074 CAD, gegenüber 0,160 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 133,2 Millionen CAD im Vergleich zu 129,5 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Haivision Systems Inc Registered Shs Unitary
|
07:01
|Ausblick: Haivision Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.12.25
|Erste Schätzungen: Haivision Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.09.25
|Ausblick: Haivision Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.08.25
|Erste Schätzungen: Haivision Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Haivision Systems Inc Registered Shs Unitary
Aktien in diesem Artikel
|Haivision Systems Inc Registered Shs Unitary
|3,24
|-0,61%