Ausblick: Haivision Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Haivision Systems wird sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,036 CAD gegenüber 0,070 CAD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 18,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,7 Millionen CAD gegenüber 30,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,074 CAD, gegenüber 0,160 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 133,2 Millionen CAD im Vergleich zu 129,5 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

