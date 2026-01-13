Haivision Systems Aktie

Haivision Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLFZ / ISIN: CA40531F1009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 07:01:06

Ausblick: Haivision Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Haivision Systems wird sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,036 CAD gegenüber 0,070 CAD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 18,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,7 Millionen CAD gegenüber 30,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,074 CAD, gegenüber 0,160 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 133,2 Millionen CAD im Vergleich zu 129,5 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Haivision Systems Inc Registered Shs Unitary

mehr Nachrichten

Analysen zu Haivision Systems Inc Registered Shs Unitary

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Haivision Systems Inc Registered Shs Unitary 3,24 -0,61% Haivision Systems Inc Registered Shs Unitary

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich stärker -- ATX und DAX letztlich fester
Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen