Haivision Systems Aktie

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WKN DE: A2QLFZ / ISIN: CA40531F1009

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08.09.2026 07:01:06

Ausblick: Haivision Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Haivision Systems wird sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,033 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,26 Prozent auf 34,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,020 CAD je Aktie, gegenüber 0,000 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 141,2 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 137,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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