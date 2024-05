Ausblick: Hall of Fame Resort Entertainment Company Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hall of Fame Resort Entertainment Company Registered präsentiert in der am 13.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

1 Analyst schätzt, dass Hall of Fame Resort Entertainment Company Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,900 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,480 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent auf 3,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -8,820 USD, gegenüber -11,970 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 28,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at