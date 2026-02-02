Halla Climate Control Corporation Aktie

Halla Climate Control Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925738 / ISIN: KR7018880005

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Halla Climate Control mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Halla Climate Control wird am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 63,11 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Halla Climate Control noch -510,900 KRW je Aktie verloren.

Halla Climate Control soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.651,73 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.535,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 60,22 KRW je Aktie, gegenüber -590,670 KRW je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 10.836,48 Milliarden KRW fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 9.998,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

