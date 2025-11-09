Ausblick: Hallador Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hallador Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,075 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 110,0 Millionen USD gegenüber 103,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,563 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -5,720 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 440,8 Millionen USD, gegenüber 399,0 Millionen USD im Vorjahr.

