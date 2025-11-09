Hallador Energy Aktie
WKN DE: A1CUUM / ISIN: US40609P1057
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Hallador Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hallador Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,075 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 110,0 Millionen USD gegenüber 103,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,563 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -5,720 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 440,8 Millionen USD, gegenüber 399,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hallador Energy Comehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Hallador Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Hallador Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Hallador Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Hallador Energy Comehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Hallador Energy Co
|16,90
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.