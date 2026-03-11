Hallador Energy Aktie
WKN DE: A1CUUM / ISIN: US40609P1057
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Hallador Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hallador Energy wird am 12.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,007 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hallador Energy noch ein Verlust pro Aktie von -5,060 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 103,1 Millionen USD – ein Plus von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hallador Energy 93,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,972 USD je Aktie, gegenüber -5,720 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 470,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 399,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
