Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|
20.01.2026 07:01:06
Ausblick: Halliburton vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Halliburton gibt am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,550 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Halliburton 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.
Halliburton soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,41 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,27 USD je Aktie, gegenüber 2,83 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 21,92 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 22,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
