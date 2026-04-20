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WKN: 853986 / ISIN: US4062161017

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Halliburton vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Halliburton wird am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,499 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten ein Minus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,31 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,42 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,50 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,61 Milliarden USD, gegenüber 22,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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