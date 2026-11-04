Halozyme Therapeutics Aktie

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WKN: A0DLHS / ISIN: US40637H1095

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Halozyme Therapeutics legt Quartalsergebnis vor

Halozyme Therapeutics wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,30 USD je Aktie gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 38,78 Prozent auf 491,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 354,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,62 USD im Vergleich zu 2,56 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,88 Milliarden USD, gegenüber 1,40 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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15.11.24 Halozyme Therapeutics Neutral JP Morgan Chase & Co.
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