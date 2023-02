Ausblick: Halozyme Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse

Halozyme Therapeutics wird am 21.02.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2022 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,299 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 192,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 88,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 671,8 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 443,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at