Ausblick: Halozyme Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse

Halozyme Therapeutics wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 23,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 402,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 325,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,94 USD im Vergleich zu 2,56 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,77 Milliarden USD, gegenüber 1,40 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at