Halozyme Therapeutics Aktie
WKN: A0DLHS / ISIN: US40637H1095
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Halozyme Therapeutics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Halozyme Therapeutics präsentiert am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 2,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 435,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 46,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,40 USD, gegenüber 3,43 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,39 Milliarden USD im Vergleich zu 1,02 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halozyme Therapeutics Inc.
|
07:01
|Ausblick: Halozyme Therapeutics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Halozyme Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Halozyme Therapeutics Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Halozyme Therapeutics Inc.
|68,00
|1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.