Ausblick: Halozyme Therapeutics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Halozyme Therapeutics präsentiert am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 2,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 435,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 46,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,40 USD, gegenüber 3,43 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,39 Milliarden USD im Vergleich zu 1,02 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at