Ausblick: Halozyme Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Halozyme Therapeutics lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Halozyme Therapeutics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD gegenüber 0,930 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 35,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 358,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 264,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,56 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,76 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,40 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at