Hamamatsu Photonics KK Aktie
WKN: 893998 / ISIN: JP3771800004
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hamamatsu Photonics KK legt Quartalsergebnis vor
Hamamatsu Photonics KK wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,70 JPY gegenüber -0,990 JPY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 58,38 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 57,49 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 47,32 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 231,44 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 212,05 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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05.08.26
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