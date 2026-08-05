Ausblick: Hamamatsu Photonics KK legt Quartalsergebnis vor

Hamamatsu Photonics KK wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,70 JPY gegenüber -0,990 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 58,38 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 57,49 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 47,32 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 231,44 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 212,05 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at