Ausblick: Hamamatsu Photonics KK präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hamamatsu Photonics KK wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 20,70 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 13,76 JPY je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 51,93 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 51,43 JPY je Aktie, gegenüber 47,32 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 223,45 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 212,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at