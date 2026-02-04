Hamamatsu Photonics KK Aktie
Ausblick: Hamamatsu Photonics KK präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hamamatsu Photonics KK wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 20,70 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 13,76 JPY je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 51,93 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 51,43 JPY je Aktie, gegenüber 47,32 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 223,45 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 212,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
