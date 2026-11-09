Hamamatsu Photonics KK Aktie

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WKN: 893998 / ISIN: JP3771800004

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Hamamatsu Photonics KK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hamamatsu Photonics KK äußert sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 40,10 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hamamatsu Photonics KK noch ein Gewinn pro Aktie von 15,36 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 15,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 65,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 60,99 JPY, gegenüber 47,32 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 238,12 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 212,05 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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