Ausblick: Hamilton Insurance Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hamilton Insurance Group wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hamilton Insurance Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,87 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 599,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 18,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 733,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,57 USD im Vergleich zu 5,82 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,98 Milliarden USD, gegenüber 2,74 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at