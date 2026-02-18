Hamilton Insurance Group Aktie
WKN DE: A3EYBN / ISIN: BMG427061046
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Hamilton Insurance Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hamilton Insurance Group wird am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,07 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 224,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hamilton Insurance Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 621,0 Millionen USD im Vergleich zu 593,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,29 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,95 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,87 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
